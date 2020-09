No ataque a empolgação, na defesa a assombração

Foi empolgante ver o ataque Colorado na noite da quarta-feira, 16 de setembro, no Beira-Rio em jogo válido pela terceira rodada, na retomada da Libertadores 2020. mas foi assombrante ver a defesa Colorada. O jogo terminou 4 a 3 para o Internacional, sendo que chegou a ter uma vantagem de dois gols de saldo.

Em 20 minutos de jogo o Inter já fazia 2 a 0, sendo o primeiro gol anotado com menos de 1 minuto de jogo. Com uma atuação do Uendel que há muito não se via, fez um cruzamento preciso na cabeça do atacante Abel Hernandez, que anotou dois tentos na partida. Outro destaque também foi Boschilia, autor dos outros dois gols.

Mas a defesa Colorada, que em 4 jogos pela Libertadores não havia sofrido nenhum gol, tomou logo três em um só jogo. Claro que há de se observar as grandes mudanças nas escalação, em decorrência de lesões e suspensões. Tem a falta de entrosamento também, mas houve muita desatenção, e volto a destacar o que eu já havia escrito em comentários passados, que precisa ter também o bom senso, na hora de escolher entre sair jogando ou dar chutão. O Coudet implantou o sistema com saída de bola pelo chão, da defesa para o meio e ataque. Porém, ainda falta muito para isso se tornar uma virtude do time, pois até ano passado quase não se praticava esse tipo de jogada.

Mas a principal característica ainda, e a mais visível, é a intensidade, e isso não da pra se discutir, visto o placar do jogo e quando os tentos foram anotados. Comentava também que há muito não se via sequer, um jogador no plantel que arriscasse chutes de média e longa distância, agora tem! Boschilia.

Vira a chave que final de semana tem Brasileirão, contra o Fortaleza no Castelão, não será moleza, certamente o Inter vai com time misto. Mas tem que pontuar, tirar distância dos adversários diretos. Mas as atenções não serão desviadas do próximo confronto da Libertadores, é o clássico greNAL, semana que vem, no Beira-Rio. E tem que aproveitar a má fase do rival, tem que botar a cabeça no lugar, jogar com tranquilidade e foco. Vencendo, carimba a vaga para a próxima fase e pode voltar a dar atenção ao campeonato Nacional.

Agora é assim, maratona de jogos, todos muito importantes, evitar expulsões bisonhas, cautela com o desgaste de algumas importantes peças, foco, foco, foco!