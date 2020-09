Jogo a jogo, e Inter mais uma rodada na liderança. Tem sido assim e terá que ser assim, para uma equipe na situação que o Inter se encontra, e que a grande maioria das equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro se encontra também, com limites financeiros diante da pandemia, e plantel reduzido. Vai ser muito difícil planejar uma estratégia para até o final da competição, ainda mais que logo adiante rotorna a Libertadores e também tem a Copa do Brasil. O desgaste físico será grande e vem também as lesões e suspensões.

Mas o Internacional, através do seu baita técnico Eduardo Coudet (Chacho), tem pensado em jogo a jogo, ele escala o que tem de melhor para o momento, tanto que atualmente necessitou mudar o esquema de jogo, pois está sem atacantes de ofício. E o desempenho tem sido muito bom, é um time de explosão, de intensidade, fazendo gols logo nos primeiros minutos, e isso também desestabiliza a equipe adversária. E depois de ter o placar favorável, Chacho tem fechado o time, para garantir o resultado, não é a principal característica dele, mas tem sido estrategicamente certo. Claro que o sinal de alerta acendeu, com os dois gols sofridos diante do Botafogo depois de abrir 2 a 0, mas estes gols foram anulado. Bem ou mal anulados, sem entrar nesta discussão, é necessário corrigir os erros que ocasionaram estes gols, ambos de dentro da área, com o Inter tendo um maior número de defensores. O que se vê ainda é que, muito pelo estilo de jogo do treinador, os jogadores começam a cansar no segundo tempo, e isso obriga muitas vezes a mexer no estilo de jogo. Mas com jogos duas vezes na semana, fica difícil treinar para da mais entrosamento aos que não são considerados titulares.

Mas Chacho tem pensado jogo a jogo, e assim, o Inter segue na liderança do Brasileirão e já ativa o “modo ilusão” nos torcedores. Para nós colorados, está muito bom ver o time jogar, e siga assim até fevereiro de 2021.