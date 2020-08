Como será o Inter sem Paolo Guerrero

O Internacional de Chacho Coudet já havia se habituado a jogar com um centro-avante de referência, um camisa 9 de ofício, e não era qualquer um, era Paolo Guerrero, um dos melhores da posição que atuam no futebol brasileiro, e que nas três primeiras rodadas havia participado de todos os gols marcados pela equipe no Campeonato Brasileiro, anotando 3 e dando passe com maestria para outro gol, era o artilheiro da competição. Mas aí veio a lesão de ligamentos no joelho, um terror não só para atletas profissionais, pois a sua recuperação é longa, e nem sempre 100% eficaz. O que se sabe é que Guerrero não jogará mais nesta temporada.

Mas aí veio a quarta rodada, contra um Atlético Goianiense que havia aplicado 3 a 0 no Flamengo em sua estreia na competição, dentro do Maracanã. Uma equipe que não veio para brincadeira.

Chacho então surpreendeu os torcedores e escalou um time misto para o jogo, mas a justificativa vou comentar em seguida. Mas a surpresa maior na escalação não foi nenhuma surpresa, pois o argentino optou, mais uma vez, pro Willian Potker como homem de referência no ataque, preterindo Yuri Alberto, que foi contratado para ser o substituto de Guerrero. E, mais uma vez, Potker foi somente esforçado, não fez mais nada além do que já demonstrou nos jogos deste ano, esgotando a paciência dos torcedores. Ah não! Ele fez algo a mais sim, foi expulso infantilmente! E acho que agora terminou com as chances de seguir na equipe.

O que surpreendeu também foi a postura do time, que já estava vencendo por 1 a 0, gol de outro contestado, mas peixe do treinador, Musto. E aí veio a mão do técnico, que mexeu certo, e mesmo com um a menos, o Internacional ampliou a vantagem. Thiago Galhardo, que iniciou no banco, para preservação, entrou após a expulsão e terminou como o melhor em campo, com excelente movimentação e dois gols anotados. Este tem sido, ao lado de Guerrero, o melhor jogador do Inter na temporada. E em uma partida como essa, foi o camisa 9 do time. Não se sabe ainda como será o Inter sem Paolo Guerrero.

Yuri Alberto seria o substituto natural, é um guri de 19 anos, mas não é mais novato. Há, é claro, o risco de cair sob suas costas toda a carga de substituir Guerrero, e não se sabe como será a reação do guri. O Inter corre atrás de uma reposição, o que é uma tarefa muito difícil, isso porque, além de haver poucas opções do nível do Guerrero no mercado, das poucas opções o valor e alto, há também a questão das janelas de transferência, que estão fechadas. A opção mais próxima é Alexandre Pato, filho da casa, Campeão do Mundo em 2006 pelo clube. Seu histórico recente não é dos melhores, mas tem o fator local, quem sabe poderá voltar a ser o guri que fez sucesso relâmpago aqui, fez gol e firula no Mundial, e foi pra Europa.

Domingo tem jogão contra o Atlético Mineiro, por isso da opção de Coudet em poupar algumas peças no jogo do meio da semana. Galo e Inter lideram o campeonato com o mesmo número de pontos, tudo indica que Chacho vai com o que tem de melhor, mas quem será o centro-avante?