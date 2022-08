Na quarta-feira (03/08), às 09h30 Policiais Militares do 7º BPM em apoio a Polícia Civil, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Barra do Guarita.

A prisão ocorreu no centro da cidade, após serem localizados na residência do acusado um revólver calibre .38, 14 munições do mesmo calibre e 1 coldre.

O homem foi encaminhado para Delegacia de Polícia para flagrante.