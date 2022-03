Pix bate recorde de transações diárias

A plataforma online de transações financeiras Pix bateu novo recorde na sexta-feira (4/3). Neste dia, foram realizadas 58.531.277 operações em tempo real. No mês de fevereiro, foram efetuadas 1,1 bilhão de transações.

O maior número de operações foi registrado em dezembro do ano passado, com 1,4 bilhão. Em janeiro, foi registrada queda, com 1,3 bilhão de transações.

Os dados do Banco Central mais atualizados sobre o Pix, referentes a fevereiro, davam conta de 408,6 milhões de chaves ativas no Brasil. Desse total, 153 milhões eram aleatórias; 100,9 milhões com CPF; 87,8 milhões com número de telefone celular e 59,9 milhões com e-mail.

Os mais de 400 milhões de chaves são relativas a 122 milhões de usuários no país, sendo 113,6 milhões de pessoas físicas e 8,4 milhões de pessoas jurídicas, como empresas e associações civis.