Miraguai de Tenente Portela goleia Tigres de Barra do Guarita pela Libertadores Regional

O Miraguai jogou neste domingo pela segunda rodada da Copa Libertadores Regional de Futebol diante do Tigres de Barra do Guarita e venceu pelo placar de 5 a 0 com gols de Alessandro Maschio, João Facchin, Jairo Santos e dois de Mauricio Machado. Com a vitória o time de Tenente Portela assumiu a vice liderança do Grupo B com 4 pontos. O Tigres segue na lanterna do grupo ainda sem pontuar.

Pelo mesmo grupo o CMD de Derrubadas foi derrotado pelo Santos de Três Passos. O jogo ocorreu na Capital da Região Celeiro e terminou 2 a 1. Os gols do Santos foram marcados por Arilson Reis e quanto Leonardo Adamski descontou para Derrubadas. Com o resultado o Santos se manteve na liderança com 6 pontos e Derrubadas caiu para terceiro com 1 ponto.

No próximo domingo, o Miraguai vai a Três Passos enfrentar o Santos e o CMD Derrubadas recebe o Tigres em casa.