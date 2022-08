Gurias do Yucumã e Elite garantem classificação à próxima fase do Gauchão 2022

Mesmo jogando em casa, o Guarany de Bagé foi novamente goleado pelo Elite de Santo Ângelo. O confronto que ocorreu no estádio Estrela D’Alva, na tarde do domingo (21/8), acabou com o placar de 7 a 1.

Com a derrota, a equipe do Sul do Estado se despediu do Gauchão Feminino 2022. Já o Elite chegou aos 12 pontos e garantiu presença na próxima fase da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O resultado em Bagé também determinou a passagem das Gurias do Yucumã para a fase seguinte do campeonato – com duas rodadas de antecedência. Empatados na pontuação, os representantes de Tenente Portela e de Santo Ângelo se enfrentam no dia 28 deste mês, no estádio do Miraguai, a partir das 15 horas.

Um empate já assegura que as Gurias do Yucumã terminem a primeira fase na liderança do Grupo A. De acordo com a FGF, na sequência, os quatro classificados se juntam à Grêmio e Internacional para a disputa de um hexagonal em turno único.