Sem marcar há três jogos, Alemão pode perder lugar no Inter

Alexandre Alemão fez três gols em três jogos e foi diretamente responsável por três vitórias consecutivas naquela que foi a melhor fase do Inter na temporada. Porém, na sequência, o centroavante parou de marcar, não atuou bem, foi substituído e já é alvo de críticas. Agora, vive um jejum de três partidas e corre o risco de perder o lugar no time colorado que enfrenta o Corinthians, sábado à noite, no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Alemão foi substituído nos últimos três jogos. Contra o Juventude, deixou o time no intervalo, trocado por Pedro Henrique. Antes, quando ainda estava jogando, Mano Menezes chamou a atenção do centroavante em pelo menos duas oportunidades à beira do gramado. Depois da partida no estádio Alfredo Jaconi, que terminou com um empate por 1 a 1, o técnico explicou a substituição e afirmou que o jogador tem aspectos a evoluir.

Em resumo, Mano disse que Alemão precisa ter o discernimento de encontrar o melhor prosseguimento para o lance quando tiver a bola. E que nem sempre é a jogada individual. “O segundo momento do Alemão com a bola precisa melhorar. Ele faz bem a parte mais difícil, que é ganhar a bola do adversário. A sequência é que não está conseguindo dar. E ela é mais simples. Basta levantar a cabeça, encontrar um companheiro e tentar dar o passe”, afirmou o técnico, que continua: “Quando não tem opções, quando não há um companheiro colocado para receber a bola, daí é culpa da equipe toda. Mas não era o caso. Sempre tinha companheiros para seguir a jogada”.

Alemão, de certa forma, é beneficiado pela falta de concorrência. Wesley Moraes, que também chegou no início da temporada após construir uma carreira na Europa, marcou apenas dois gols em 16 partidas e é um dos jogadores mais contestados da equipe. Há alguns dias, Mano também fez considerações sobre as suas atuações, deixando claro que Wesley precisa buscar mais a conclusão, inclusive de cabeça − ele tem 1,92 metro.

Outras alternativas são improvisar David, que já foi utilizado como centroavante durante a passagem de Alexander Cacique Medina, ou, mais remotamente, escalar Matheus Cadorini.

Fonte: CP