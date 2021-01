“Reduzir distância entre base e profissional”, projeta novo diretor da base do Inter

O Inter anunciou, nesta terça-feira, o retorno de Felipe de Oliveira como diretor geral das categorias de base do Colorado na nova gestão. O dirigente volta à função após 21 anos e será o responsável por comandar os processos das formações de atletas no CT Alvorada, uma das principais metas do presidente Alessandro Barcellos e seu Conselho de Gestão.

“Serei ao máximo fiel às bandeiras da campanha, dar mais velocidade aos processos internos da base e que a gente siga formando grandes atletas como o Inter sempre fez. Acelerar os processos é encurtar a distância entre as categorias de base e o profissional. Deste modo, eles tem uma maior possibilidade de um aproveitamento imediato”, explicou ao Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba.

Na avaliação do diretor, as divisões inferiores são um “mundo diferente” do profissional. “Trata-se de um universo à parte, temos que produzir jogadores, dar meios e formas de eles se desenvolveram”, observou. Conselheiro do Inter, Felipe de Oliveira é advogado e professor universitário há mais de 20 anos, Doutor em Direito pela PUCRS e tem curso de Gestão Técnica em Futebol pela Universidade do Futebol.

Assumem com Felipe, no sub-20, Felipe Becker e Luiz Caldas Milano Júnior, no sub-17, Adalberto Gonçalves e Nelson Baron, no sub-15, Rodrigo Coufal, no sub-14 e na Escola Ruba, Guilherme Barrionuevo de Oliveira.