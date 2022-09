Com gol de Alemão aos 22 minutos do segundo tempo, o Inter venceu o Cuiabá no Estádio Beira-Rio, neste sábado em Porto Alegre. Com o resultado, o clube gaúcho chegou aos 46 pontos e, temporariamente, à segunda posição na Série A. Na pior das hipóteses, o Colorado fecha a rodada na quarta posição. O clube do Mato Grosso, porém, pode acabar o final de semana na zona de rebaixamento.