Inter sofre empate do Juventude nos acréscimos e desperdiça chance de entrar no G-4

O Inter esteve, até os minutos finais, muito perto de uma importante vitória fora de casa. No entanto, sofreu um gol nos acréscimos, empatou em 1 a 1 com o Juventude e desperdiçou grande chance de entrar no G-4 do Brasileirão na noite deste domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O resultado, após uma atuação inconsistente, deixa o Inter apenas na 8ª colocação, com oito pontos. Já os donos da casa seguem na zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos, na 18ª posição.

Os gols foram marcados no segundo tempo. Após cobrança de falta de Carlos de Pena, Vitão apareceu para fazer seu primeiro gol com a camisa do Inter. Já nos acréscimos, também na bola parada, Oscar Ruíz empatou para o Juventude.

O Inter volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, quando enfrenta o Corinthians, no Beira-Rio. A partida, válida pela 6ª rodada do Brasileirão, acontece às 19h. Já o Juventude entra em campo um dia depois, no domingo, quando enfrenta o Avaí, na Ressacada, às 18h.