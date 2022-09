Inter realiza treino de olho no jogo contra o Bragantino, no estádio Beira-Rio, pelo Brasileirão

Com a semana de preparação chegando ao final, o Inter volta todas as suas atenções para a partida contra o Red Bull Bragantino. O duelo com o time paulista está marcado para esta quarta-feira (28), às 21h45, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time comandado pelo técnico Mano Menezes realizou na manhã desta segunda-feira (26), o penúltimo treinamento antes do duelo. No CT Parque Gigante, a primeira parte da atividade foi aberta para a imprensa. Depois, o grupo de jogadores – na parte fechada – realizou um trabalho tático de posicionamento e movimentação, ajustando detalhes para o jogo.

O treino que encerra a preparação da equipe está marcado para a tarde desta terça-feira (27). Na segunda posição na tabela com 49 pontos, o Colorado busca mais uma vitória para seguir lutando pelo topo da classificação.