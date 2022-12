Inter encaminha a contratação do lateral Mário Fernandes

Nesta sexta-feira (09), o Inter encaminhou a negociação com Mário Fernandes, do CSKA. No momento, o contrato com o jogador com o clube russo está suspenso, mas o vínculo ainda está válido.

A informação que se tem é que o jogador rescinda o vínculo com o clube russo e retorne para o Brasil com um contrato de uma temporada com o clube gaúcho.

O lateral pediu liberação do CSKA neste ano, mas ainda tem vínculo com o clube de Moscou. No meio da temporada de 2022, o Santos tentou contratar o jogador, mas não conseguiu avançar.

Mário é jogador da seleção da Rússia. É muito valorizado no país e ganha um salário muito alto comparado com o do Brasil. É lateral de origem, mas atua também como zagueiro. Neste momento, o Inter conta apenas com Bustos na lateral desde o retorno de Weverton para o Bragantino.