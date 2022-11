Inter define a programação para a pré-temporada de 2023

erminada a temporada de 2022, o futebol masculino do Inter já tem a programação definida para a pré-temporada visando o ano de 2023. Após os 30 dias de férias, o grupo vai se reapresentar na tarde do dia 14 de dezembro para um período de avaliações físicas e médicas e para o início dos treinamentos.

De 14 a 17 de dezembro, as atividades serão realizadas no CT Parque Gigante. Em um segundo momento, de 18 a 22 de dezembro, os atletas permanecerão concentrados no Hotel Vila Ventura, em Viamão, mesmo local em que serão realizados os treinos no período.

O primeiro estágio de preparação será concluído no dia 23 de dezembro, quando todos serão liberados para as festas de fim de ano. Os treinos serão retomados na tarde do dia 2 de janeiro quando o Colorado abrirá o ano para a disputa de quatro competições: Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Vice-campeão nacional, o Colorado encerrou o campeonato com 77% de aproveitamento nos 19 jogos que disputou no Beira-Rio, período em que conquistou 13 vitórias e cinco empates, e marcou 40 gols contra 14 sofridos.

Confira a programação:

14 de dezembro, turno da tarde: Reapresentação no CT Parque Gigante

14 a 17 de dezembro: Treinos no CT Parque Gigante

18 a 22 de dezembro: Treinos no Vila Ventura

23 de dezembro: Fim da preparação no CT Parque Gigante

02 de janeiro, 15h30: Reapresentação no CT Parque Gigante