Perto do Bahia, Rildo agradece oportunidades e se despede do Grêmio

O meia-atacante Rildo se despediu do Grêmio neste domingo em vídeos nas suas redes sociais. Ele deve acertar com o Bahia em empréstimo até o final da temporada. Com 22 anos, o atleta disputou 12 jogos, marcou um gol e deu uma assistência na temporada pelo Tricolor.

No vídeo, o jogador agradeceu as oportunidades que recebeu na Arena e os sonhos realizados em sua carreira. “Aprendemos no futebol a importância de ser grato a cada um na nossa trajetória. No Grêmio, realizei sonhos, desde minha estreia como profissional ao meu 1º título. Orgulhoso da minha trajetória até aqui e sempre buscando aprimorar e evoluir. Agora, sigo para novos desafios

Após o título do Gauchão, o jogador ficou de fora dos planos do técnico Roger Machado e por isso foi emprestado. Agora, ele reforçará um rival na disputa da Série B. Na primeira rodada, o clube baiano venceu por 2 a 0 o Cruzeiro na Fonte Nova e é um dos líderes da competição.