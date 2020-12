Maicon sente desconforto e Grêmio deverá ter Matheus Henrique e Darlan contra o Santos

A condição física do meio-campista Maicon vem sendo um problema para o Grêmio nesta temporada. O jogador, que não atuou contra o Goiás pelo Brasileirão, sentiu um desconforto na panturrilha e deverá começar no banco contra o Santos, na quarta-feira, às 19h15min, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Com isso, Matheus Henrique e Darlan irão formar a dupla de volantes gremistas. A dúvida segue na posição de armador, caso Jean Pyerre não se recupere, Pinares será seu substituto.

Na avaliação do lateral-direito Victor Ferraz, Jean Pyerre é um grande jogador, mas o Tricolor tem armas para conseguir a classificação sem ele. “O Grêmio é muito grande para depender somente dele, a gente não pode depender de um só jogador e temos condições”, disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Ainda que com o 0 a 0 o Peixe se classifique, o lateral-direito não acredita em um Santos retrancado jogando em casa. “Favoritismo para esse jogo pra mim não tem, é 50% para cada lado. Eu não creio em uma retranca do Santos. Eles têm por característica na sua história jogar pra cima, principalmente na Vila Belmiro”, acrescentou.

Com passagem pelo Peixe, Ferraz reiterou que a Vila Belmiro tem um lugar especial em seu coração, mas que isso não entrará em campo.

“A Vila Belmiro é um lugar muito especial na minha vida, mas hoje eu defendo o Grêmio. É legal reencontrar amigos, mas, na hora que a bola rolar, eu defendo a camisa do Grêmio e farei de tudo para que a gente se classifique”, reiterou.

Na tarde desta terça-feira, o Grêmio realizou um treinamento tático. O foco do treino foi a característica de jogo da equipe, com controle da posse de bola e marcação intensa. Antes do apito final, os jogadores também treinaram arremates a gol. Na terça-feira, a equipe volta ao campo às 9h30min da manhã.