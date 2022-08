Janderson permanecerá no Grêmio após ser especulado no Goiás

Após ser especulado no Goiás nos últimos dias, e inclusive ter publicado em suas redes sociais uma foto em Goiânia, o atacante Janderson não foi liberado pelo Grêmio para transferir-se para o Esmeraldino.

A negativa veio do técnico Roger Machado que conta com o atleta para o decorrer da temporada. Atualmente, o treinador tem além do jogador, Biel, Guilherme e Elias para atuar nas extremas do ataque, já que Ferreira, titular da extrema esquerda, está no departamento médico.

O atacante, que pertence ao Corinthians, tem vínculo de empréstimo com o Grêmio até o final de 2022. Na época da contratação, em dezembro passado, o jogador de 23 anos, havia sido uma indicação de Vagner Mancini, que comandou o atleta em sua passagem pelo Atlético-GO, em 2020.

Atualmente, no Tricolor, Janderson tem 33 jogos e cinco gols marcados e uma assistência. Sua última atuação foi contra a Chapecoense