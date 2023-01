Grêmio vence e se classifica em primeiro lugar na Copa São Paulo

O Grêmio fechou em grande estilo a primeira fase da Copa São Paulo com classificação e liderança no Grupo 8. No final da tarde deste domingo (08), atuando no estádio José Lancha Filho, em Franca, o Tricolor goleou a Francana pelo placar de 3 a 0. Os gols foram anotados por Pedro Clemente e Kauan Kelvin.

No primeiro tempo, o gramado chamou atenção por estar prejudicado por conta da chuva. Com Zinho e Rubens, o Grêmio criou as melhores chances. Em uma falha do zagueiro Carreiras, o centroavante Pedro Clemente aproveitou e abriu o placar.

Já no segundo tempo, aos 18 minutos, Pedro Clemente ficou com o rebote e deixou para Kauan Kelvin ampliar o placar. Aos 38, Cheron levantou na área e Pedro Clemente subiu para marcar de cabeça e fechar a vitória gremista.

A Francana não volta mais a campo pela Copa São Paulo. Já o Grêmio aguarda a definição do Grupo 7, pois enfrentará o segundo colocado da chave. A data do próximo confronto não está definida.