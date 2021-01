Grêmio mira atacante Claudinho, do Red Bull Bragantino, para a próxima temporada

Mesmo sem anunciar a renovação de contrato com o Grêmio para a próxima temporada, o técnico Renato Portaluppi já fez o primeiro pedido de reforço para a direção. Trata-se do atacante Claudinho, de 23 anos, do Red Bull Bragantino.

O jogador é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Quando as duas equipes se enfrentaram na Arena, Renato e o jogador conversaram após a partida. Nesta terça-feira, o atacante revelou ao canal por assinatura SporTV detalhes sobre o diálogo. Elogiou o treinador Tricolor, mas frisou o foco no Bragantino. “Ele perguntou a minha situação no clube. Seria muito bom trabalhar com alguém que ganhou tudo como treinador e como jogador”, afirmou.

Apesar da sondagem, o jogador interessa ao futebol europeu. Há uma possibilidade de, ao final da temporada, o jogador atuar no Leipzig, da Alemanha, também patrocinado pelo projeto da empresa austríaca Red Bull.

Claudinho divide artilharia do Brasileirão

O atacante do Red Bull Bragantino comanda a reação da equipe no returno, com a segunda melhor campanha entre os 20 clubes da Série A. E divide a artilharia da competição com Thiago Galhardo, do Inter, e Marinho, do Santos, com 16 gols marcados. O mais recente na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na noite desta segunda-feira, em Itaquera.

A próxima partida do Gêmio é contra o Flamengo, às 21h de quinta-feira, na Arena, em jogo atrasado pelo Brasileirão. Já o Bragantino de Claudinho enfrenta justamente o Inter, no domingo, às 18h15min, no estádio Beira-Rio.