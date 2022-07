Grêmio fica mais perto de superar meta na Série B

O Grêmio está próximo de finalmente terminar um bloco de jogos com a meta atingida. De acordo com seu planejamento inicial, a cada conjunto de seis jogos, em média, a equipe deveria alcançar 11 pontos – objetivo que já foi alcançado na última semana, ao término da 17ª rodada. Assim, se vencer o Tombense, em casa, neste sábado, o Tricolor alcançará 14 pontos. Finalizando o seu terceiro grupo de partidas, a equipe de Roger Machado havia ficado abaixo das expectativas anteriormente.

No primeiro, o time conquistou dez pontos. No segundo, oito. Apesar dos tropeços, a equipe também se aproxima de terminar o primeiro turno da Série B onde precisa estar até novembro, no G-4, na zona de classificação.

Em 17 jogos, o time conquistou sete vitórias, oito empates e duas derrotas, campanha suficiente para entrar na parte de cima da tabela, mas ainda distante da liderança. O Cruzeiro, em primeiro lugar, tem 38 pontos, contra os 29 do Grêmio, em quarto.

A perspectiva da direção para o segundo turno é mais otimista, já que o Tricolor enfrentará os principais adversários na Arena. “O Grêmio pegou todos os rivais fora de casa, o Vasco, o Sport, o Cruzeiro, o Bahia fora de casa, e no segundo turno pega em casa. Por isso minha confiança e segurança. Acredito que o Grêmio possa melhorar mais (referindo-se aos reforços)”, destaca Dênis Abrahão, vice de futebol do clube.

Para garantir mais três pontos em casa, o time do técnico Roger Machado prepara-se desde segunda-feira para enfrentar o Tombense, no sábado. Para esta partida, contará com o retorno de Janderson.