Grêmio deve ter time encorpado por reforços e volta de lesionados contra a Ponte

O segundo turno promete ser muito mais esperançoso e tranquilo para o Grêmio, que após vencer o Tombense por 3 a 0, no último sábado, na Arena, pela 18ª rodada da Série B, abriu a vantagem de seis pontos do primeiro time fora do G-4, o Sport. Atualmente, o Tricolor tem 32 pontos, em quarto lugar na tabela. A equipe ainda tem o Brusque pela frente nesta terça, mas tudo indica que contra a Ponte Preta, no próximo sábado, o time ganhe uma nova cara já que os reforços Lucas Leiva, Thaciano e Guilherme poderão estrear. Além disso, Roger ainda poderá contar com os retornos de Edilson e Elkeson.

Já no jogo do último sábado, quando goleou o Tombense com facilidade, o Grêmio mostrou evolução. A equipe de Roger Machado mais uma vez mostrou que finalmente encontrou-se no campeonato, dentro e fora de campo. Essa evolução, passada a instabilidade vivida anteriormente, para o comandante gremista é fruto da continuidade do trabalho e do equilíbrio alcançado.

Após a vitória na Arena, o presidente Romildo Bolzan Jr destacou também a importância dos gremistas na evolução da equipe, além de pedir cautela na avaliação da campanha tricolor. “É um momento de consolidação da questão técnica, conseguiu aliar todo processo pensado, de se defender e depois passar para uma posição de equilíbrio completo do time. Estamos alcançando isso, e para tanto é fundamental que a torcida esteja engajada, e ela está. Estamos em uma situação de crescer, vamos crescer juntos. Embora o Grêmio esteja bastante tranquilo na tabela de classificação, não tem nada de ‘já está classificado’”, ponderou o mandatário gremista.