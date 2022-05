Grêmio decide Recopa Gaúcha contra o Glória com time reserva e volta de Kannemann

Um dos reencontros mais aguardados dos últimos tempos pela torcida gremista deve acontecer nesta terça-feira às 19h, em Vacaria, contra o Glória, na final da Recopa Gaúcha: a volta de Walter Kannemann ao time. O zagueiro foi a grande novidade da lista de relacionados para a partida. Esta será a estreia do argentino em 2022, já que não atua desde dezembro do ano passado, quando realizou uma cirurgia para correção das dores no quadril. Sua última atuação foi contra o Corinthians, na penúltima rodada da Série A.

Há cerca de duas semanas, o defensor treina normalmente com o grupo, em trabalhos de alta intensidade. Kannemann será um dos destaques do Grêmio, já que o técnico Roger Machado mandará a campo uma equipe reserva. Além dele, Elkeson é o único jogador da equipe titular para o confronto na Serra. Por outro lado, lateral-direito Edílson ficou de fora do grupo. O atleta treinou normalmente nos últimos dias e seu retorno era esperado para esta partida. Porém, deve ficar para a próxima rodada da Série B.

O restante da equipe que enfrentará o Glória será composto por jovens do time de transição, e reservas, que não vem sendo utilizados na disputa da Série B, como é o caso dos contestados Thiago Santos e Benítez, que devem ser titulares hoje à noite. O volante ainda não foi utilizado na competição. Por outro lado, o meia argentino atuou duas vezes na competição, entrando no meio dos jogos.

A final da Recopa é vista pelo Tricolor como uma oportunidade para dar rodagem a estes atletas que não vem sendo aproveitados, e para observar os jovens à disposição, como o meia Ronald, e o lateral Thomas Luciano, ambos do time de transição. Isso sem contar nomes oriundos da base que já compõem o elenco principal, como o lateral Thiago Rosa e o centroavante Kevin Quejada.

A escalação deve ter Gabriel Grando retornando ao gol gremista, já que desde a chegada do técnico Roger, o goleiro voltou ao banco de reservas, dando fim ao rodízio na posição.