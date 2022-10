Grêmio arranca empate do Bahia no sufoco e fica mais perto do acesso à Série A

O Grêmio fugiu ao seu costume de jogar bem em casa e apenas empatou em 1 a 1 com o Bahia na tarde deste domingo, na Arena. E o duelo válido pela 35ª rodada da Série B teve contornos dramáticos. O Tricolor até fez um bom primeiro tempo, mas foi surpreendido pelo gol dos visitantes, anotado por Lucas Mugni. Na etapa complementar, o time de Renato Portaluppi teve uma performance fraca, mas, no sufoco, conseguiu a igualdade aos 38 minutos, com Thiago Santos.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 58 pontos e manteve a vice-liderança na Série B. O ponto somado acabou sendo menos frustrante pois o Vasco conseguiu empatar no fim contra o Sport e manteve o time pernambucano, primeiro fora do G4, a cinco pontos do Tricolor. A próxima partida será contra o Náutico, em que o Tricolor precisa da vitória para ter chance de selar o retorno à elite do futebol brasileiro. O duelo foi agendado para domingo, dia 23 de outubro, no estádio dos Aflitos.