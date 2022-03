Diego Souza segue como dúvida em treino do Grêmio para o Gre-Nal

O Grêmio começou a preparação para o clássico Gre-Nal 436, válido pelo primeiro jogo da semifinal do Estadual. E a principal dúvida segue no comando de ataque: Diego Souza voltará a tempo para disputar a partida?

Por conta de uma lesão, o atacante foi substituído por Elias no Gre-Nal do Beira-Rio, no qual o Grêmio foi dominado e derrotado por 1 a 0. A atividade desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, foi fechada para a imprensa.

O jogador segue fazendo trabalho de fisioterapia, e não participou de nenhum dos treinos em preparação para o Gre-Nal. Assim, segue como a principal dúvida para a partida de sábado.

Edilson faz primeira atividade

Outro jogador que trabalhou no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira foi Edilson. O lateral-direito foi anunciado oficialmente como reforço pela manhã, e já treinou.

No entanto, o jogador não poderá ajudar o Grêmio no Gauchão. Assim, ficará à disposição apenas na disputa da Série B, no mês que vem.

O clássico Gre-Nal 436 acontece neste sábado, no Beira-Rio. A partida, válida pelo primeiro jogo da semifinal, acontece às 16h30min.