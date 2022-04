Após Churín, Grêmio encaminha saídas de jovens atletas do grupo

Após a confirmação da ida de Diego Churín para o Atlético-GO, o Grêmio está perto de encaminhar outras saídas. As negociações envolvem jogadores mais jovens que não serão aproveitados pelo técnico Roger Machado no seguimento da temporada. O volante Victor Bobsin, o meia Pedro Lucas e os atacantes Rildo e Vini Paulista estão na lista elaborada pela direção gremista.

De acordo com os dirigentes gremistas, propostas por empréstimo surgiram para os atletas, algumas não foram aceitas pelos jogadores, mas outras seguem em negociação. O atacante Rildo foi o que mais teve sequência entre os nomes. No início da temporada, ainda com o time de transição, o jogador apareceu como boa opção a Ferreira. Depois, com o camisa 10 lesionado, o jovem ganhou sequência no time principal, porém, sem conseguir responder à altura nas últimas partidas, acabou indo para o banco após o Gre-Nal 435, da 10ª rodada no Beira-Rio, dando lugar para Elias na ponta-esquerda.

Dentro de campo, Roger iniciará hoje a preparação do time que vai encarar a Ponte Preta no próximo sábado, às 16h30min, no Moisés Lucarelli. Será o início da caminhada gremista na Série B. A tendência é de que o time seja praticamente o mesmo que encerrou o Campeonato Gaúcho como campeão.