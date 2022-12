Na lista da Forbes, Rihanna, Taylor e Beyoncé estão entre as mulheres mais poderosas do mundo

As cantoras Taylor Swift, Rihanna e Beyoncé estão entre as 100 mulheres mais poderosas do mundo em 2022, de acordo com a revista “Forbes”. A publicação divulgou a famosa lista nesta semana. Além das cantoras, também são citadas Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Shonda Rhimes e Dolly Parton.

Segundo a revista, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, é considerada a mulher mais poderosa do mundo. Do cenário do entretenimento, a apresentadora Oprah Winfrey é a primeira a aparecer, em 24º lugar.

Em seguida, vem Rihanna, na 73ª posição. De acordo com a publicação, a artista tem um patrimônio de US$ 1,4 bilhão, devido principalmente a sua marca de cosméticos Fenty Beauty. Só em 2020, a empresa gerou mais de US$ 550 milhões em receita.

A cantora também tem participação na linha de lingerie Savage x Fenty, avaliada em fevereiro de 2021 em US$ 1 bilhão.

Taylor Swift, apesar de ocupar a 79ª posição, é um dos destaques segundo a publicação. Entre os feitos que levaram à indicação, estão os recordes quebrados: ela se tornou a primeira artista da história a ocupar os dez primeiros lugares na lista Billboard Hot 100.

Já em novembro, a demanda por ingressos para a sua turnê Eras 2023 foi tão alta que a Ticketmaster precisou suspender as vendas e levou o Congresso americano a questionar o controle da empresa sobre as vendas de shows.

A cantora também é a mais nova dentro da lista, com 32 anos. Logo depois de Taylor, vem Beyoncé, em 80º lugar. Segundo a publicação, a sua turnê On the run II, ao lado do marido, o rapper Jay-Z, arrecadou cerca de US$ 5 milhões por show, o que totalizou mais de US$ 250 milhões.

Em novembro de 2022, ela conquistou nove novas indicações ao Grammy, e se tornou a artista com mais indicação da história da premiação.

A atriz Reese Witherspoon está na 86ª posição, com um patrimônio de US$ 116 milhões. Ela fundou a produtora Hello Sunshine em 2016 para contar histórias dirigidas por mulheres, incluindo sucessos como “Big Little Lies”, “The Morning Show” e “Little Fires Everywhere”. Em 2021, a atriz vendeu a empresa avaliada em US$ 900 milhões.

Ainda uma das estrelas mais lucrativas de Hollywood, ela recebeu US$ 20 milhões em 10 episódios de “The Morning Show”. Reese é considerada a atriz mais rica do mundo.

A autoproclamada showrunner mais bem paga de Hollywood, Shonda Rhimes está na 93ª posição. Em 2017, ela assinou um contrato com a Netflix de cinco anos por pelo menos US$ 150 milhões. Seu patrimônio líquido, de acordo com a revista, é de US$ 81 milhões.

Rhimes é conhecida por criar séries como “Grey’s Anatomy”, “Scandal”, “How to get away with murders”, todos da empresa Shondaland. Antes de assinar com a Netflix, ela mantinha um contrato de quatro anos com a ABC por US$ 10 milhões ao ano.

A cantora Dolly Parton ocupa a 96ª posição. Conhecida por suas composições de country, a cantora tem um catálogo de mais de 3 mil canções, incluindo “I Will Always Love You” e “9 to 5”, que está avaliado em cerca de US$ 150 milhões.

Segundo a revista, graças a uma doação de US$ 1 milhão, ela ajudou a financiar a pesquisa por trás da vacina Moderna Covid-19.

Ainda de acordo com a publicação, em novembro de 2022, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, concedeu a Parton US $ 100 milhões para doar como ela quiser.