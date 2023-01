Influencers, cantores e jogadores de futebol: veja os mais bem pagos no Instagram em 2022

O Instagram é uma das principais redes sociais do mundo, sendo a terceira colocada entre todas as mais usadas, atrás somente do Facebook e YouTube. Com de mais de 1 bilhão de usuários, a plataforma se tornou uma ferramenta importante para as marcas divulgarem os produtos e serviços.

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo é o perfil que tem o custo por post mais caro no mundo. Em seguida, a empresária Kylie Jenner, o craque argentino Lionel Messi e a cantora Selena Gomez. Veja abaixo os primeiros da lista.

– 1) Cristiano Ronaldo: Apesar de 2022 não ter sido o melhor ano para Cristiano Ronaldo, devido a polêmica saída do Manchester United e a derrota de Portugal na Copa do Mundo, o jogador acabou o ano como a pessoa mais seguida no Instagram.

Com mais de 529 milhões de seguidores, o craque recebeu por publicação US$ 2,4 milhões (R$ 12,9 milhões) em cada publicidade feita, seja por meio de uma foto ou vídeo. A estrela do futebol promove marcas como Nike, Clear Shampoo, Louis Vuitton, Bitcoin Exchange Binance e a app Livescore.

– 2) Kylie Jenner: Kylie Jenner é filha de Bruce e Kris Jenner, ela faz parte da família mais vigiada e exposta do mundo, os Kardashians. Irmã de Kendall Jenner e meia-irmã de Kim, Khloé, Kourtney, Rob, Brandon e Brody Kardashian, ela participou do reality show Keeping Up with the Kardashians, do canal E!, que documentava o dia-a-dia da família mais célebre de Los Angeles.

Com 17 anos, ela fundou a Kylie Lip Kits, focada em um primeiro momento em produtos de beleza para lábios. Um ano depois a empresa expandiu sua linha e se tornou a Kylie Cosmetics, oferecendo quase todos os tipos de produtos de beleza facial.

Atualmente, ela faz sucesso com a própria marca e soma mais de 377 milhões de seguidores no Instagram. Um post da famosa custa US$ 1,8 milhão (R$ 9,7 milhões).

– 3) Lionel Messi: No mundo do futebol, Messi é o segundo jogador com mais seguidores no Instagram. Após a vitória da Argentina na Copa do Mundo, ele se tornou o atleta mais requisitado pelas marcas em todo o mundo.

Messi soma mais de 415 milhões de seguidores na rede social e cobra US$ 1,777 milhão por publicação feita (R$ 9,5 milhões). A estrela do Paris-Saint Germain já conta com marcas como a cerveja Budweiser, os videojogos Call of Duty e eFootball, a bebida energética Gatorade, a Bitcoin Exchange Binance e a empresa de óculos artificiais Orcam.

– 4) Selena Gomez: Com mais de duas décadas de carreira, a cantora e atriz Selena Gomez possui uma fortuna milionária. A artista começou a trabalhar com sete anos, no seriado infantil “Barney e Seus Amigos”.

Além de trabalhos como atriz e dos milhões de singles e discos vendidos, parte da receita da artista é de parcerias que ela firmou com grandes marcas. Selena já fez campanhas publicitárias, por exemplo, para a Pantene, a Coca-Cola e a grife Louis Vuitton. Ela também já colaborou com a marca de luxo americana Coach, assinando diversas coleções de bolsas e acessórios. Além disso, hoje ela possui a Rare Beauty, sua linha de maquiagens.

No Instagram, o sucesso não é diferente. A famosa fatura cerca de US$ 1,735 milhão (R$ 9,3 milhões) por campanha feita na rede social.

– 5) Dwayne ‘The Rock’ Johnson: O ator é um dos mais bem pago de Hollywood na atualidade, com renda anual de US$ 87,5 milhões (R$ 463,4 milhões) e fortuna estimada em US$ 800 milhões (R$ 4,24 bilhões), Dwayne Johnson – mais conhecido como The Rock – também é um dos mais acompanhados no Instagram. O artista soma mais de 356 milhões de seguidores.

Com isso, uma publicação dele na rede social custa cerca de US$ 1,717 (R$ 9,2 milhões). Além de faturar com a publicidade e as superproduções que estrelou até hoje, ele faz fortuna com a sua marca de tequila, a Teremana.

Dos brasileiros presentes na lista, somente Neymar está entre os 30 mais bem remunerados. O camisa 10 acumula 200 milhões de seguidores e recebe US$ 945 mil (R$ 5 milhões) por publicidade feita no Instagram. Confira a lista completa:

– 1) Cristiano Ronaldo – US$ 2,3 milhões;

– 2) Kylie Jenner – US$ 1,8 milhão;

– 3) Lionel Messi – US$ 1,7 milhão;

– 4) Selena Gomez – US$ 1,7 milhão;

– 5) Dwayne ‘The Rock’ Johnson – US$ 1,7 milhão;

– 6) Kim Kardashian – US$ 1,6 milhão;

– 7) Ariana Grande – US$ 1,6 milhão;

– 8) Beyoncé Knowles-Carter – US$ 1,3 milhão;

– 9) Khloé Kardashian – US$ 1,3 milhão;

– 10) Kendall Jenner – US$ 1,2 milhão;

– 11) Justin Bieber – US$ 1,2 milhão;

– 12) Taylor Swift – US$ 1,1 milhão;

– 13) Jennifer Lopez- US$ 1,1 milhão;

– 14) Virat Kohli – US$ 1 milhão;

– 15) Nicki Minaj – US$ 1 milhão;

– 16) Katy Perry – US$ 1 milhão;

– 17) Kourtney Kardashian – US$ 964,000;

– 18) Neymar da Silva Santos Junior – US$ 945,000;

– 19) Miley Cirus – US$ 928,000;

– 20) Kevin Hart – US$ 780,000;

– 21) Demi Lovato – US$ 717,000;

– 22) Cardi B – US$ 713,000;

– 23) Rihanna – US$ 700,000;

– 24) LeBron James – US$ 657,000;

– 25) Billie Eilish – US$ 559,000;

– 26) Dua Lipa – US$ 451,000;

– 27) Priyanka Chopra – US$ 423,000;

– 28) Gigi Hadid – US$ 403,000;

– 29) David Beckham – US$ 397,000;

– 30) Tom Holland – US$ 365,000.

As informações são do jornal O Globo.