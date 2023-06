Vinhos e produtos de higiene, oriundos da Argentina, e automóvel são apreendidos em Tiradentes do Sul  

A Polícia Civil (PC), durante a Operação Hórus, em ação conjunta com policiais do 7º BPM e do 6° BPChoque, na data de hoje, 28, efetuou a apreensão de produtos de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro.

Após ações de inteligência e monitoramento, os policiais realizaram a abordagem de um veículo GM Onix, na BR 468, em Tiradentes do Sul. No interior do veículo foram localizadas diversas caixas de vinho e produtos de higiene pessoal.

O veículo e as mercadorias foram apreendidos e depositados junto ao 7º BPM, ficando à disposição da Receita Federal.

Folha Popular – Informações da PC