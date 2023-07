VII Conferência de Assistência Social é realizada no município de Barra do Guarita

Aconteceu na terça-feira, 4, a VII Conferência Municipal de Assistência Social do de Barra do Guarita com o tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

A palestra foi ministrada pela assistente social e mestre, Fabiana Zanardi. A abertura foi realizada pela Oficina de Violões do CRAS com a música “Trem Bala”.

Após, os trabalhos foram conduzidos em cinco eixos temáticos, sendo elencadas propostas para melhorias em nível federal, estadual e municipal. Também foram escolhidos os delegados para representar o município na conferência estadual.

Folha Popular – Com informações da Ascom da Prefeitura Municipal