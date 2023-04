Vereador do Partido dos Trabalhadores solicita ao Poder Executivo segurança nas escolas

O vereador Claudinho Pereira (PT), na Sessão Ordinária que ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores na segunda-feira, 10, reivindicou ao Poder Executivo que seja realizado um estudo para contratação de guarda municipal em tempo integral para as Escolas da Rede Municipal de Ensino (RME).

Outra solicitação do vereador é que seja instalado sistema de videomonitoramento nos ônibus que fazem o transporte da RME e também em todas as escolas do município, auxiliando a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto a ter maior controle de quem usa o transporte e até mesmo em situações referentes a comportamento dos usuários.

De acordo com o vereador, “o objetivo desse projeto é proporcionar mais segurança e melhores condições de trabalho aos profissionais de educação e principalmente aos alunos da Rede de Ensino, tendo em vista os últimos fatos nacionais que estão ocasionando insegurança nas escolas do nosso país. O projeto prevê também auxiliar a Polícia Civil e a Brigada Militar em relação a outros fatores, tais como assédio moral, sexual e também ao consumo de drogas no entorno das escolas.” “Essas medidas ajudam a preservar e proteger o patrimônio público, bem como o patrimônio maior e principal de todos, que são as nossas crianças”, concluiu Claudinho Pereira.

Fonte: CMV Tenente Portela – Edição: Júlio Santos – Folha Popular – Foto: Marcelo Tubias