Vacinação terá “Dia D” neste sábado em Tenente Portela

Mutirão vai atender todas as faixas etárias. Atividade vai ocorrer no Ginásio da Ayrton Senna

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela promoverá neste sábado, 6, o “Dia D” da Campanha de Vacinação.

A atividade ocorrerá no Ginásio da Escola Municipal Ayrton Senna, no Centro, das 9 às 16h. Serão disponibilizadas vacinas de vários tipos, incluindo da Gripe e da Covid, contemplando todas as faixas etárias.

Além da atualização da caderneta de vacinas de adultos e crianças, o evento terá atividades recreativas.

É importante apresentar a Carteira de Vacinas e documentos pessoais. VACINAS DISPONIBILIZADAS: Hepatite, HPV, Meningo ZCWY, Meningo C, Pentavalente, Poliomielite (VIP/VOP), DTP, Tríplice viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Varicela, Rota Vírus, Febre Amarela, Influenza e Covid.

