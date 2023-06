UNIMED TEM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM PLANOS DE SAÚDE PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

O Microempreendedor Individual (MEI), categoria que com seu trabalho dedicado contribui para impulsionar a economia, está bem pertinho de todos nós com produtos e serviços em diferentes segmentos. E quem atua desta forma também precisa pensar na saúde. Afinal, ser um empreendedor individual exige, e muito, do profissional. Garanta cuidado e segurança que só a marca Unimed pode oferecer.

Sendo assim, a Unimed Noroeste/RS apresenta a oportunidade perfeita para você e seu negócio MEI. São planos de saúde que se adaptam a diferentes necessidades, com opções de abrangência regional, estadual ou nacional, a partir de apenas uma vida vinculada ao empreendimento. Aproveite ainda condições especiais: profissionais deste segmento têm desconto de 27% na contratação de plano com abrangência regional.

Segundo o gerente de Mercado da Unimed Noroeste/RS, Gilberto Freitas, a cooperativa quer facilitar a vida do microempreendedor individual. “Possuímos variadas coberturas assistenciais, assim você pode escolher a que melhor se encaixa ao seu perfil, objetivos e necessidades”, salienta. Para aderir a um dos planos de saúde ofertados pela Unimed é simples e rápido. Basta estar há mais de seis meses com cadastro ativo no MEI, com situação regular junto à Receita Federal e à Junta Comercial. Contate a Unimed Noroeste/RS pelo (55) 3331-9700.

Fonte: Assessoria Corporativa e de Comunicação da Unimed Noroeste/RS