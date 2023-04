Ucrânia quer evitar vazamentos militares depois de planos da Otan aparecerem nas redes sociais

O New York Times disse na quinta-feira, 6, citando funcionários do governo dos EUA, que documentos sigilosos de guerra foram publicados esta semana no Twitter e no Telegram.

(Reuters) – Os líderes da Ucrânia discutiram maneiras de evitar vazamentos de informações militares nesta sexta-feira, 7, depois que apareceram nas redes sociais documentos secretos detalhando os esforços dos EUA e da Otan para ajudar o país a planejar uma contra-ofensiva à invasão da Rússia.

O New York Times disse na quinta-feira, citando funcionários do governo dos EUA, que documentos sigilosos de guerra foram publicados esta semana no Twitter e no Telegram, que é amplamente usado na Rússia.

Uma autoridade ucraniana disse à Reuters que os documentos continham uma “grande quantidade de informações fictícias” e que o vazamento parecia uma operação de desinformação russa para semear dúvidas sobre a ofensiva, que requer armas ocidentais avançadas.

“Este é o padrão de jogos operacionais da inteligência russa. E nada mais”, disse o conselheiro presidencial da Ucrânia Mykhailo Podolyak, em um comunicado por escrito. O Kremlin não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O anúncio feito pelo gabinete presidencial nesta sexta-feira na sede ucraniana do comando supremo das forças armadas, com a presença do presidente Volodymyr Zelenskiy, não fez nenhuma menção ao vazamento.

“Os participantes da reunião se concentraram em medidas para evitar o vazamento de informações sobre os planos das forças de defesa da Ucrânia”, afirmou.

Fonte: Reuters – 247