Três municípios gaúchos têm novos prefeitos e vice-prefeitos

Eleições suplementares aconteceram em decorrência da cassação dos mandatos dos candidatos eleitos em 2020.

No domingo, 5, os eleitores de três cidades gaúchas escolheram, nas urnas, os novos prefeitos e vice-prefeitos.

Em Capão do Cipó, pertence à 44ª Zona Eleitoral (Santiago), com 2.896 eleitores, foram eleitos: Adair Fracaro Cardoso (prefeito) e Elso Engleitner (vice-prefeito), da Coligação União Democrática Popular – UDP (PSD, PDT, MDB), com 1.390 votos (61,21% dos votos válidos). Leandro Melo Pereira e Ionára de Fátima Nascimento Ferreira, do Progressistas – PP, tiveram 881 votos (38,79% dos votos válidos).

Em Miraguaí, pertence à 101ª Zona Eleitoral (Tenente Portela), com 4.222 eleitores, foram eleitos: Luis Carlos Herrmann (prefeito) e Vanderli Antônio Lunardi (vice-prefeito), do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, com 2.052 votos (60,87% dos votos válidos). Ricardo Barbosa Fink e Leandro Baptista Haas, do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, tiveram 1.319 votos (39,13% dos votos válidos)

E, em Redentora, pertence à 140ª Zona Eleitoral (Coronel Bicaco), com 6.787 eleitores, como

somente uma chapa apresentou candidatura, os eleitos foram Malberk Antoine Kunst Dullius (prefeito) e Noedi Casagrande (vice-prefeito), da Coligação Juntos Podemos Mais (MDB, PDT, União Brasil, PSB e Federação Brasil da Esperança – PT/PCdoB/PV).

Uma comitiva do TRE-RS, formada pelo presidente, desembargador Francisco José Moesch, pela vice-Presidente e corregedora, Vanderlei Teresinha Kubiak, e por alguns servidores, acompanhou, presencialmente, o andamento das eleições, nos três municípios.

Texto: Rodolfo Manfredini

Supervisão: Jefferson Wilson

Coordenação: Cleber Moreira

Fonte TRE-RS