Tiradentes do Sul e Ijuí: Operação prende três suspeitos, apreende 19 armas e quase 200 quilos de droga

O Denarc fez duas operações do interior do Estado durante o fim de semana. Nas ofensivas, em Ijuí e Tiradentes do Sul, prendeu três pessoas, apreendeu 19 armas, entre elas dois fuzis de calibre 556 e 762, e quase 200 quilos de maconha. O delegado Guilherme Dill, da 1ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico do Denarc, estima que o prejuízo para o crime organizado seja de aproximadamente R$ 500 mil.

A primeira ofensiva foi na tarde de sábado, 10, quando um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Tiradentes do Sul. Segundo a investigação, o suspeito auxiliava argentinos a atravessar com cargas de entorpecentes pelo Rio Uruguai semanalmente. O destino, conforme apuração, seria a Região Metropolitana.

Os policiais passaram a monitorar o local. Eles conseguiram identificar o carro usado pelo suspeito e apuraram que tratava-se do jovem de 19 anos que residia nas proximidades do ponto onde droga era atravessada de barco da Argentina para o Brasil. Segundo os agentes, ele possuía antecedentes por tráfico de entorpecentes.

Os policiais ficaram monitorando o local por cerca de oito horas, até que a droga fosse atravessada pelo rio em barcos. Assim que desembarcaram no Brasil, dois homens foram abordados. Um deles foi preso e o outro conseguiu fugir com o barco em que iniciou a travessia. Foram apreendidos 193 quilos de maconha.

“A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar as ações e investigações contra o tráfico de entorpecentes e as organizações criminosas, dando foco também no interior do Estado”, afirmou Dill.

Segunda operação – No dia seguinte, dois homens foram presos em flagrante durante a operação do Denarc, que contou com auxílio de agentes da Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Ijuí.

A investigação se iniciou a partir da informação de que um caminhão de mudança circulava por todas regiões do Estado semanalmente e retornaria ao sul do RS sem ter feito qualquer carregamento lícito.

O veículo passou a ser monitorado e foi identificado que o motorista seria um homem de 46 anos com antecedentes por furto qualificado de carga. Os policiais perceberam que o automóvel se deslocou para a Região Noroeste no início do final de semana e retornou no domingo.

19 armas de fogo, entre elas dois fuzis de calibre 556 e 762, foram apreendidas em ação no domingo (Foto: Divulgação / Polícia Civil)

No momento em que o homem parou na pista, sem qualquer justificativa aparente, os agentes decidiram pela abordagem. Eles revistaram o veículo e encontraram um arsenal sendo transportado pelo veículo de mudança. Foram encontradas 17 pistolas e dois fuzis calibres 556 e 762 — este último calibre é restrito apenas para forças de segurança.

“A maioria das armas possui a numeração raspada, o que significa que foram furtadas de algum lugar. Portanto, os detidos também vão responder pelo crime de receptação”, ressaltou o delegado.

No caminhão, havia outro homem também residente na região sul do Estado, sem antecedentes e de 25 anos. Ambos foram presos em flagrante.

“O sucesso da ação é resultado de uma intensa troca de informações e dedicação dos policiais no diário combate ao crime organizado”, concluiu Dill.

Fonte: Rádio Alto Uruguai – com informações de GZH