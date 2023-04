Tenente Portela: “Zera Fila” de próteses dentárias faz a primeira entrega

“Zera Fila” agora atende lista de espera de 350 munícipes que aguardavam próteses dentárias.

Levantamento feito no final do ano passado pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela apontou que aproximadamente 350 cidadãos estavam na lista de espera das próteses dentárias. A partir deste dado, foi lançado o “Zera Fila” voltado exclusivamente para atender esta demanda. A ideia é semelhante ao “Zera Fila” dos exames laboratoriais, que também foi implantado no mesmo período.

Na quarta-feira, 12, ocorreu a primeira entrega. O prefeito foi ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), junto ao antigo “Postão”, acompanhado pela secretária de Saúde, Lisete Bison, e pela secretária adjunta, Cristiane Feith. Conforme Lisete, a programação prevê que as entregas ocorram em média ao menos duas vezes por mês e a meta é efetivamente zerar a fila até o mês de agosto.

Na etapa concluída nesta semana, foram 67 próteses que antederam 41 pacientes (há casos de duas “dentaduras” para o mesmo paciente). A gestora da Saúde estima que o número de próteses chegue a 579. A iniciativa também contempla a população indígena residente no território portelense da Terra do Guarita. Conforme o chefe do Executivo, a Prefeitura vai investir neste programa R$ 280 mil oriundos dos cofres municipais.

Fonte: Edição e fotos – Ascom | Tenente Portela