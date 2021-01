Tenente Portela se aproxima de 700 recuperados de Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico editado na terça-feira (26/01), dos 749 domiciliados em Tenente Portela que se contagiaram com o novo coronavírus, 696 já se recuperaram. No momento, 26 pessoas aguardam o retorno dos exames laboratoriais.

Atualmente, são contabilizados 39 casos ativos. Desde o começo da pandemia, 14 portelenses morreram em decorrência de complicações causadas pelo vírus.

Números da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) apontam que 3.764 pacientes se submeteram ao teste para detecção da doença, dos quais, 3.029 resultados deram negativo.

O boletim epidemiológico também revela que o caso suspeito que ocupava leito no Hospital Santo Antônio (HSA) recebeu alta. Com isso, nenhum morador está hospitalizado em Tenente Portela em função do novo coronavírus.