Tenente Portela apresenta obras e ações do Governo Municipal para a imprensa

Profissionais de diversos veículos de comunicação da região participaram do Café com a Imprensa. O evento, realizado na manhã de quarta-feira, 26, foi organizado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social. Na ocasião ocorreu a apresentação oficial da programação alusiva aos 67 anos de Tenente Portela e o lançamento da feira Negócios Daqui.

Pelo Governo Municipal compareceram o prefeito Rosemar Sala, o vice-prefeito Leônidas Balestrin e secretários municipais. As festividades do aniversário do Município transcorrerão no período de 31 de julho a 26 agosto. A Negócios Daqui está inserida nesta programação e acontecerá de 12 a 14 de agosto.

Ações do governo – Durante o Café com a Imprensa também foram apresentadas ações que o Governo Municipal vem desenvolvendo nos últimos dias. São obras de infraestrutura urbana, incremento da frota e demais iniciativas.

Confira um resumo das ações apresentadas:

Caminhódromo – A transformação da Avenida Ceres está em pleno andamento. A via vai ganhar um caminhódromo e será totalmente asfaltada. Nesta semana foi finalizada a remoção dos canteiros centrais e nos próximos dias começará efetivamente a obra do caminhódromo. O planejamento também contempla a colocação de 56 pontos de iluminação ao longo deste novo espaço.

Investimento total: R$ 516 mil. Do Estado são R$ 300 mil e do Município R$ 216 mil. A estimativa de conclusão é dezembro de 2022.

Asfalto na Ceres – As obras deverão começar após a conclusão do caminhódromo. Como têm recursos de emendas parlamentares, o processo licitatório somente poderá ser feito após o período eleitoral. O projeto está concluído.

Investimento total: R$ 2 milhões. São R$ 1 milhão da União e do Município mais R$ 1 milhão. Estimativa de início: primeiro trimestre de 2023.

Asfalto na Vivaldino Dias – Estão em fase de conclusão as obras de tubulação. Nos próximos dias ocorrerá a remoção de algumas árvores e as obras dos canteiros do centro da avenida e também dos “meios-fios”. Posteriormente virá o asfalto, que compreenderá o trecho entre a entrada do Cemitério Municipal e a Avenida Santa Rosa.

Investimento total: R$ 1,521 milhão. Do Estado R$ 934 mil e do Município R$ 587 mil. Estimativa de conclusão: novembro de 2022.

Pórticos – Está em andamento a obra no pórtico próximo ao Cemitério Municipal. Depois de lá, a intervenção ocorrerá no pórtico da saída para Palmitinho.

Investimento total: R$ 300 mil do Município. Estimativa de conclusão é dezembro de 2022.

Recuperação asfáltica – As principais avenidas da cidade necessitam urgentemente ser recuperadas. O asfalto está danificado em boa parte dos trechos de maior circulação. Os “tapa-buracos” amenizam a situação, porém não resolvem o problema. Na próxima semana, novamente uma operação será feita para recuperar as condições de trafegalidade destas vias. Isto ainda não ocorreu de vido ao atraso na liberação por parte da empresa contratada.

O tema tem recebido atenção especial do Governo. Desde o início do ano o Município tem projetado esta recuperação contemplando as avenidas Santa Rosa, Luis Carlos Prestes, Charrua, Redenção e Itapiranga. A estimativa é de que sejam necessários mais de R$ 2,5 milhões. Neste momento é aguardada uma posição do Governo do Estado acerca do pedido encaminhado pelo Município para incluir estas vias no projeto de recuperação da RS 330, que está prestes a começar.

As ruas centrais da cidade fazem parte do eixo desta rodovia. Em não sendo possível, serão buscadas alternativas, inclusive com a possibilidade de financiar a execução desta obra.

Iluminação pública – O programa PORTELA ILUMINADA prevê para os primeiros dias de agosto o início da modernização total da iluminação pública do Município. O contrato foi assinado e a ordem de serviço emitida. No total, serão substituídos 1.942 “pontos de luz”. Sai o sistema convencional e entra o LED. O projeto, que gerou debates na comunidade, se tornará realidade e Tenente Portela ganhará um novo sistema de iluminação pública, mais moderno, eficiente e seguro.

Investimento total: R$ 3,581 milhões. Origem dos recursos: CIP – Contribuição de Custeio da Iluminação Pública. É para dezembro de 2022 a estimativa de conclusão.

Ilumina – Com recursos do Governo do Estado e contrapartida municipal, dois espaços públicos terão uma nova iluminação. No Ginásio de Esportes do Distrito de São Pedro a obra está sendo finalizada. Na Praça do Imigrante os trabalhos começam nos próximos dias. Neste local ocorrerá a substituição completa do sistema de iluminação da quadra coberta e do caminhódromo do entorno da praça.

Investimento total: R$ 192 mi. Do Estado serão R$ 134 mil e do Município R$ 58 mil. Estimativa de conclusão: setembro de 2022.

Novas máquinas – Os trabalhos de recuperação das estradas do Município estão ganhando um reforço considerável através da aquisição de novos maquinários. Na última semana foram entregues duas retroescavadeiras e no próximo mês deverá chegar uma motoniveladora. O Município tem investido pesado para garantir “estrada boa” no interior e também na Terra Indígena Guarita.

Investimento total: R$ 2,11 milhão. União R$ 350 mil e Município R$ 1,76 milhão.

Além disso, o Município adquiriu sete veículos de passeio e duas vans. A renovação da frota contemplará todas as Secretarias, em especial a de Saúde, que terá melhores condições de fazer o transporte de pacientes. O investimento total nestas aquisições é de R$ 1,1 milhão, com recursos provenientes dos cofres municipais.

Valorização do servidor – O Município está concedendo o reajuste de 4,52% para todo o quadro geral de servidores. Somados aos 10,06% repassados em janeiro, o salário do servidor está sendo majorado em 15,03%, a partir de junho deste ano. Outro benefício garantido pelo segundo ano consecutivo é a antecipação de 40% do 13º salário dos servidores municipais. O dinheiro entrou na conta no último dia 20. A medida injetou cerca de R$ 800 mil na economia local.

Cesta básica – Depois de anos de espera, os servidores finalmente estão sendo contemplados com o auxílio-alimentação. Instituído em Lei Municipal, o benefício começou a ser distribuído nesta semana. São duas modalidades: a cesta básica e a cesta verde. A primeira é composta por 17 produtos de alimentação e higiene e a segunda com produtos da agricultura familiar. A cesta verde começará a ser distribuída em setembro. Juntas, elas representam um auxílio-alimentação de R$ 205,17 para cada servidor.