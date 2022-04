TENENTE PORTELA ABRE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE DE SAÚDE

A Prefeitura de Tenente Portela abriu nesta sexta-feira, 22, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE para atuar nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

As inscrições seguem até o dia 29 e devem ser feitas de forma presencial na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Tenente Portela, nº 23, Centro, no horário de expediente das 8h às 12h, das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira. No momento da inscrição, o candidato deverá anexar a ficha de inscrição do lado de fora do envelope, que deverá estar lacrado, contendo no seu interior os documentos e títulos. A ficha e a toda a documentação necessária estão disponíveis no edital publicado no site:

https://www.tenenteportela.rs.gov.br/concurso/categoria/49/pss-n-003-contratacao-de-agente-comunitario-de-saude/

São cinco vagas com carga horária de 40 horas semanais e vencimento básico de R$ 1.550,00. É necessário que o candidato resida na área de abrangência da microárea em que realizar a inscrição.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela