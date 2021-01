SMSU intensifica serviços para melhorar a infraestrutura da cidade e do interior

A secretaria de Serviços Urbanos (SMSU) está coordenando um mutirão de limpeza. Nos primeiros dias de administração os trabalhos foram realizados no centro. O mutirão também chegou ao Distrito Industrial Osvaldo Trentin e está sendo realizado nos trevos de acesso à cidade e no cemitério municipal.

Salete Bettio Sala, secretária de Serviços Urbanos, destacou que estão sendo capinados os canteiros centrais e as margens dos passeios das avenidas da cidade e foram realizadas roçadas, podas e recolhidos entulhos em locais específicos. A equipe também tem dado atenção aos ecopontos de coleta de vidro que recentemente foram instalados pelo Departamento de Meio Ambiente nas praças do Imigrante, Tenente Paiva e Tenente Bins, no Clube Recreativo Comercial e em pontos estratégicos.

A secretária pediu para a comunidade se preocupar com a limpeza e não largar lixo em lugares impróprios, em lugares públicos. “Infelizmente, mesmo com a presença destes ecopontos e de lixeiras, muitas pessoas ainda depositam garrafas, copos e outros materiais em vias públicas, passeios e nas praças, situações registradas principalmente nos fins de semana”, afirma a secretária.

Salete também informou que a SMSU iniciou serviços de sinalização viária no centro, em especial a pintura das faixas de segurança. E no interior está sendo realizada a coleta de entulhos e materiais recicláveis. “Neste primeiro momento são situações pontuais, porém, em breve, o município pretende formatar este serviço a fim de torná-lo permanente, com o intuito de dar o destino correto aos resíduos sólidos produzidos pelos moradores da zona rural”, conclui.