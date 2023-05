Sicredi Raízes RS/SC/MG lança programa de apoia a desenvolvimento de entidades

Auxiliar no desenvolvimento das comunidades onde está inserida, sempre foi um dos norteadores das ações da Sicredi Raízes. Por isso, a cooperativa disponibiliza a partir do mês de maio uma nova alternativa de fomento para o crescimento das entidades regionais: o Valor Solidário.

A mobilização com as entidades iniciou no mês de abril, quando as agências da área de atuação da cooperativa realizaram reuniões para apresentar o programa para as entidades dos municípios. Na oportunidade elas puderam conhecer os objetivos do Valor Solidário, seu regulamento e iniciar a sensibilização para a arrecadação de valores.

O que é o valor solidário?

É um programa que consiste na arrecadação de valores através de fundos de investimentos como Poupança e Sicredinvest. As entidades mobilizam os seus apoiadores a trazerem seus investimentos para a Cooperativa.

No momento da aplicação, os associados poderão indicar uma entidade a ser beneficiada com um percentual proporcional ao valor investido, sem ônus ao seu investimento. Ou seja, o associado indica a entidade, recebe a remuneração integral dos seus investimentos e, em contrapartida, a Sicredi Raízes destina um valor para a entidade indicada pelo associado.

Qual o prazo de vigência da ação?

Através do regulamento, a ação é válida para novos investidores, que aplicarem seus valores entre 1º de maio de 2023 e 1º de dezembro de 2023.

Quais entidades participam do Valor Solidário?

Participam do programa entidades sem fins lucrativos, conforme regulamento disponível na página em nosso site, com CNPJ ativo e associada da Sicredi Raízes RS/SC/MG.

Elas devem atuar diretamente em benefício das comunidades e ter objetivo social coincidente com no mínimo uma das áreas: educação, recreação, cultura, meio ambiente, segurança pública, saúde, esporte, ou outras causas que visem o benefício social do município.

Como a entidade faz para se cadastrar?

Para se cadastrar, basta preencher o formulário de cadastro em nosso site www.sicredi.com.br/raízes e entregar em uma de nossas agências. E estando dentro do regulamento, a entidade estará apta a receber indicações.

Como faço para aplicar valores e indicar uma entidade?

Você deve procurar a agência do seu município, conhecer o melhor tipo de investimento que se encaixa no seu perfil e valor disponível para aplicação. No momento da aplicação, poderá escolher entre as entidades cadastradas aquela que deseja beneficiar.

O recurso destinado à entidade é de livre utilização, não sendo necessária a apresentação de projetos ou prestação de contas.

Fonte: Assessoria de comunicação / Sicredi