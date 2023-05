Sicredi Raízes inaugura agência em Joaquim Felício/MG

Cada vez mais, o Sicredi está expandindo sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com isso em mente, a Sicredi Raízes RS/SC/MG, uma das 100 cooperativas integrantes do Sistema, inaugurou, na última terça-feira, 26 de maio, a sua primeira agência em Joaquim Felício/MG.

A única instituição financeira do município fica localizada na rua Antônio Trindade Filho, nº 5. A agência, tem mais de 230 metros quadrados e oferece conforto, proximidade e interação ao público. Logo na entrada, uma área de recepção foi criada para orientar sobre a melhor opção de atendimento. Quem quiser, pode usufruir também da área de convivência, onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho.

“A nossa cooperativa chega a Joaquim Felício/MG para ser uma ferramenta para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do município. A agência está preparada para realizar atendimento para pessoa física, pessoa jurídica e o agronegócio, oferecendo soluções financeiras adequadas ao perfil de cada associado”, afirma Graziele Walker, Gerente da Agência Joaquim Felício/MG.

A nova agência conta com um ambiente interativo, que promove os valores do cooperativismo de crédito. A cooperativa Sicredi Raízes RS/SC/MG atua em 72 municípios, com mais de 65 mil associados, 400 colaboradores e, agora, chega a 37 agências.

“Em nosso modelo de governança, os associados exercem o papel de donos e usuários do empreendimento, fazendo parte das decisões, recebendo a participação nos resultados da cooperativa e juros pagos ao capital investido, além de todo o círculo virtuoso que essa atuação promove”, declara Vitor Rizzardi, presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG.

A abertura da agência contribui para a expansão do cooperativismo de crédito na cidade. E os benefícios são contatados em pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), encomendada pelo Sicredi em 2020. Conforme o estudo, o cooperativismo incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo local.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp).

O horário de atendimento ao público será de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo WhatsApp (51) 3358-4770.

Fonte: Sicredi Raízes