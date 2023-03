SICOOB DESTACA AVANÇO NA ASSOCIAÇÃO DIGITAL

Instituição financeira cooperativa teve um crescimento de 34% nas solicitações para abertura de contas via associação digital.

A forte presença e os investimentos nos canais digitais do Sicoob têm contribuído para a expansão e adesão de novos cooperados. Um exemplo é o crescimento de 34% na quantidade de pedidos para abertura de contas via associação digital, saltando de aproximadamente 670 mil em 2021 para mais de 900 mil no último ano.

Dados divulgados pela instituição financeira cooperativa demonstram otimização da jornada do novo cooperado e a queda do tempo médio da avaliação das propostas: saindo de 32 horas no início de 2021 para 2h10 ao final de 2022.

Francisco Reposse Júnior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob, avalia que um dos motivos que contribuiu para o sucesso da jornada de associação de novos entrantes foi a automatização das avaliações, feita por uma empresa especializada. “Hoje, entendemos que para crescermos em nosso principal ativo, a base de cooperados, é necessário estruturar um conjunto de ações e investir, cada vez mais, em um processo moderno, fluido e de baixo custo. Um processo que já foi 100% manual, com os últimos investimentos e soluções, podemos dizer que estamos praticamente 100% automatizados”, diz.

Esses números mostram que o Sicoob, reconhecido por ser uma instituição próxima de seus cooperados, tem aprimorado e fortalecido as operações digitais, com o objetivo de rentabilizar e fidelizar a base de novos entrantes que buscam, assim como os que entram por meio de um dos mais de 4 mil pontos de atendimento, produtos e serviços com taxas mais justas.

“Recentemente, alcançamos a marca de 7 milhões de cooperados e, não tenho dúvidas, parte do crescimento também está associado ao nosso desempenho no digital. Acreditamos que o digital é um aliado essencial para angariar novos cooperados. Por isso, a presença massiva do Sicoob no ambiente digital atrelada à atuação dos nossos pontos de atendimento é essencial para continuarmos nosso crescimento sustentável. Além disso, com essa estrutura temos a possibilidade de atingir muito mais pessoas com as ideias do cooperativismo, levando-o, de fato, a todos os cantos do país”, completa o executivo.

Abra sua conta – Ser um cooperado é simples e rápido. Basta instalar o App Sicoob via Play Store ou App Store, clicar em conta e selecionar seu perfil Conta Pessoal (PF) ou Conta Empresarial (MEI-PJ). Em seguida, incluir seus dados pessoais e finalizar com o cadastro de senha. Após a análise, você terá feito mais que uma escolha financeira!

Fonte: Sicoob – Assessoria de Imprensa.