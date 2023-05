Sicoob Creditapiranga recebe Troféu Essência Sinergia – Responsabilidade Social Regional

Nos dias 12 e 13 de maio, aconteceu no Hard Rock Live, na Grande Florianópolis, a Convenção Sinergia. Com o tema “Pessoas que Inspiram”, o evento reforçou a importância do sistema cooperativista, um modelo de negócios feito de pessoas para pessoas.

O Sicoob Creditapiranga foi representado por 26 colaboradores, que acompanharam na primeira noite, a entrega dos troféus para as cooperativas destaques da Central SC/RS. Com grande alegria, a cooperativa foi premiada com o Troféu Essência Sinergia da Campanha de Investimento Social, por ter gerado ótimos resultados em ações do eixo cooperativismo e empreendedorismo.

O Diretor Administrativo, Gilvane Kern destaca que são as pessoas que fazem a diferença no Sicoob, “tudo o que é feito na nossa cooperativa é pensando nas pessoas, porque elas são a nossa razão de existir, são elas que escrevem a nossa história com a sua participação e envolvimento com o cooperativismo. Por isso, desenvolvemos ações e programas que beneficiam as comunidades no seu desenvolvimento”.

“Receber o Troféu Essência Sinergia é um motivo de muito orgulho para nós, pois é fruto de muito trabalho e engajamento. Além disso, nos serve de inspiração para seguirmos esse lindo trabalho com o social, que vem mostrando cada vez mais a sua importância”, finaliza Gilvane.

O segundo dia foi marcado por muita troca de informações e conhecimentos. Além de palestras com representantes do Centro Cooperativo Sicoob e painéis temáticos, os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar a palestra “A vida que vale a pena ser vivida” com o professor Leandro Karnal.

Com muito conhecimento, informação e celebração, a Convenção Sinergia superou expectativas dos mais de 600 colaboradores do Sicoob Central SC/RS presentes no evento. O Sicoob é um modelo de negócios que inspira pessoas, famílias, empresas, instituições e comunidades.

Sobre o Sicoob Creditapiranga – Em 16 de maio de 1932, numa reunião do Volsksverein, tratou-se da necessidade da fundação de uma Caixa Rural em Porto Novo, hoje Itapiranga/SC. Finalmente em 21 de outubro de 1932 realizou-se a assembleia de constituição da Caixa Rural União Popular de Porto Novo, na presença de 41 pessoas. Era a origem do Sicoob Creditapiranga, a cooperativa de crédito pioneira do estado de Santa Catarina e uma das mais antigas do Brasil.

A cooperativa é integrante do Sistema Sicoob, que possui mais de 7 milhões de cooperados. O Sistema é composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outros. Tem todos os produtos e serviços bancários, mas não é banco. É uma cooperativa financeira, onde os clientes são os donos e por isso os resultados financeiros são divididos entre os cooperados.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação e Marketing.