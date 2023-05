Sessão Solene encerra as festividades do 35º aniversário do Município de Vista Gaúcha

Para fechar com chave de ouro as comemorações dos 35 anos de emancipação político-administrativa do Município, foi realizada Sessão Solene no Auditório Municipal Michele Prates na terça-feira, 9, dia do aniversário do município.

Na solenidade, alusiva ao aniversário, a Câmara de Vereadores concedeu o título de Cidadão Honorário para Bernardino Locatelli, pioneiro e artesão vistagauchense, pessoa conhecida na comunidade e na região por seu artesanato, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Vista Gaúcha.

Os vereadores falaram sobre a história do Município e enalteceram a Administração Municipal e o homenageado. Bernardino Locatelli, muito emocionado, agradeceu os vereadores pela honraria e disse que sempre batalhou para levar o nome de Vista Gaúcha para as cidades que visitou. O artesão afirmou que recebe muito apoio dos amigos e leu alguns depoimentos de pessoas que admiram seu trabalho.

Durante a sessão também ocorreu o lançamento do livro “Memória e Histórias da Colonização do Município de Vista Gaúcha”. A obra foi escrita por Inez Locatelli Ruschel, Renato Roque Ruschel e Mariéli Ferri Campos e retrata como foi construída a história do Município.

Renato Roque Ruschel falou em nome dos autores do livro. Ele relatou como foi elaborada a obra, que levou aproximadamente dois anos para ser finalizada, e agradeceu as famílias pioneiras pela colaboração com testemunhos, narração de histórias e fotografias. “Nosso trabalho visa trazer ao conhecimento do público o significado do que fora a história do progresso de Vista Gaúcha. Lançamos a semente da recordação de um povo que veio ao praticamente nada, só mato, mas dele retirou sua sobrevivência”, afirmou o escritor.

André Danette, vice-prefeito municipal, agradeceu as famílias que colaboraram com a elaboração do livro e externou o reconhecimento da administração aos escritores. Danette também falou sobre a preocupação da administração em cuidar das pessoas que vivem no Município e trabalhar sempre para o crescimento de Vista Gaúcha.

O prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, emocionou-se e contagiou os presentes em seu discurso, mencionando as primeiras famílias que se instalaram na então Cantina Velha, nome adotado pela comunidade, pessoas que construíram a história de Vista Gaúcha e que estão retratadas no livro “Memória e Histórias da Colonização do Município de Vista Gaúcha”.

Locatelli saudou os autores do livro e agradeceu-os pela dedicação. “Desculpem a emoção e o sentimento. A gente, que tem uma história com o Município de longa data, vendo cada tijolo sendo colocado nele e ter Vista Gaúcha no conceito que está hoje, dificilmente tem condições de controlar a emoção”, diz emocionado o prefeito.

Após, representantes das famílias pioneiras, que colaboraram com o êxito da obra literária, receberam um livro dos autores e de representantes dos Poderes Executivo e Legislativo e da comunidade. Também foram distribuídos troféus comemorativos de 35 anos do município a cidadãos vistagauchenses e flores para as mulheres.

No final da Sessão Solene foi apresentada a música composta por Jalmir Steffenon, assessor de imprensa do Município, para a data. A música é interpretada por Dadá Lima, acompanhado na guitarra por Guilherme Gambetta da Silva, no baixo por Fernando Gatterman, no teclados por Samuel Quadros, na bateria por Icarus Conrad Machado, e produzida por Samuel Quadros e Guilherme Gambetta da Silva.

Fonte: Folha Popular – Fotos: Júlio santos