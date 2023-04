Servidores vistagauchenses participam de Seminário de Educação Fiscal

Estiveram representando a Administração Municipal no Seminário Regional de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha, “Disseminando Saberes”, no Município de Derrubadas, no dia 29 de março, os servidores fiscais tributários da Secretaria Municipal da Fazenda de Vista Gaúcha, Tarcísio Bandeira e Rafael Nicaretta, a secretária Municipal de Educação e Cultura, Elenir Fátima Queiroz Cappelari, e a supervisora pedagógica, Marieli Ferri Campos.

O seminário teve o objetivo de sensibilizar sobre a importância da nota fiscal e o programa Nota Fiscal Gaúcha e disseminar informações e conceitos sobre educação fiscal e gestão fi scal, favorecendo a compreensão e a intensifi cação da participação social nos processos de geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos.

As palestras foram ministradas por João Carlos Loebens, auditor fiscal da Receita Estadual, que abordou o tema “Tributos e convívio social: desafios para a compreensão da educação fiscal”; por Décio Gardel Goecks Rauber, auditor fiscal da Receita Estadual, que falou sobre “A importância da integração tributária na formação do índice de retorno do ICMS e Programa Nota Fiscal Gaúcha”; e Giane Maria Zago, técnica tributária da Receita Estadual, com o tema “A educação fiscal na BNCC e nas práticas pedagógicas”.

Fonte: Ascom – Vista Gaúcha