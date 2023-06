Seco Auto Peças recebe a visita da Show Car Mobil para comemorar parceria

A Seco Auto Peças recebeu nesta semana a visita do Show Car Mobil, que veio com o carro da Stock Car Mobil do Rubens Barrichello.

O objetivo da visita foi o de comemorar a parceria existente entre a Seco Auto Peças e a Mobil, brindando o cliente que comprar óleo Mobil com 20% de desconto. Também foram distribuídos vários brindes.

“A Seco Auto Peças agradece aos clientes e amigos que vieram na loja adquirir o seu óleo e comemorar conosco a forte parceria selada com a Mobil”, salienta o proprietário Diogo José Bonadiman.

Folha Popular