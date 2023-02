SAÚDE INDÍGENA: SECRETÁRIO DE ESTADO VISITA TERRA DO GUARITA

Mateus Wesp, que comanda a pasta da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, participou de encontro com lideranças e prefeitos.

A morte de seis crianças nos últimos seis meses na Terra do Guarita, denunciada por lideranças indígenas, motivou várias ações emergenciais nos últimos dias. A força tarefa envolve os Governos do Estado e dos Municípios de Tenente Portela e Redentora, o Ministério Público, a SESAI, a FUNAI e a comunidade indígena. Para reforçar o enfrentamento, esteve em Tenente Portela na manhã deste sábado, 11, o secretário de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mateus Wesp. O representante do Governo do RS participou de encontro na Escola Gomercindo Ribeiro, na aldeia do Km 10.

Além das lideranças indígenas, comandadas pelo cacique, Joel Freitas, e seu vice, Valdir Joaquim, também estiveram os prefeitos de Tenente Portela, Rosemar Sala, e de Redentora, Denilson Machado da Silva, o Belô. Dos encaminhamentos anteriores, Redentora e Tenente Portela estão finalizando os processos de aquisição de caixas d’água, reivindicadas pela comunidade e autorizadas pelo Estado. A distribuição deverá começar na próxima semana e atenderá cerca de 1.200 famílias. O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela já deu início aos atendimentos prioritários de gestantes indígenas, haja vista que as mortes registradas foram de recém-nascidas. Outras ações estão em andamento, principalmente no que se refere ao reforço das equipes de saúde que atendem nas unidades da Terra do Guarita.

O secretário de Estado ouviu atentamente os relatos e reivindicações da comunidade e se comprometeu em participar da busca de soluções. As demandas de saúde predominaram as discussões, mas também foram incluídas as área de educação e de habitação, entre outras. As questões indígenas fazem parte das atribuições da Secretaria comandada por Mateus Wesp, que se mostrou sensibilizado com as angustias vividas pelos povos kaingang e guarani.

O prefeito Rosemar Sala, destacou a importância da presença do secretário no território do Guarita. “A partir desta visita, ganhamos um grande aliado para o enfrentamento da problemática da comunidade indígena”, destacou o mandatário portelense.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela