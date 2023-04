Rússia determina fim do embargo à carne bovina do Brasil, anuncia Itamaraty

O anúncio da normalização do comércio foi publicado no site do Itamaraty, que relembrou a recente abertura do mercado brasileiro também com as Filipinas.

Sputnik – Moscou derrubou nesta sexta-feira (7) o embargo à carne bovina brasileira. O anúncio da normalização do comércio foi publicado no site do Itamaraty, que relembrou a recente abertura do mercado brasileiro também com as Filipinas.

A interrupção do comércio entre os países havia sido anunciado no mês passado, após a confirmação de um caso atípico de “vaca louca” em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, no dia 22 de fevereiro, relatou o Itamaraty.

“O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio hoje, 7 de abril, do fim das restrições à carne bovina brasileira impostas pela Rússia em razão do caso isolado de Encefalopatia Espongiforme Bovina [EEB] atípica no estado do Pará. O anúncio, que se soma à recente reabertura do mercado das Filipinas, lograda em 28 de março, e à reabertura de outros mercados [nota no. 109/2023], representa a plena normalização do comércio do produto com a Rússia”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.