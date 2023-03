Redecker garante mais R$ 300 mil em emenda para Tenente Portela

O deputado federal Lucas Redecker (PSDB) contemplou Tenente Portela com mais R$ 300 mil, através de emenda individual ao Orçamento Geral da União de 2023. A confirmação foi feita pelo assessor parlamentar, Army Junior, em visita ao Gabinete do Prefeito na tarde desta sexta, 24. Além de Rosemar Sala, o representante do deputado gaúcho, foi recebido pelo vice-prefeito, Leônidas Balestrin; e os secretários de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias; de Finanças, Jaqueline Balestrin; e de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala.

O recurso é destinado a atender as necessidades da área de saúde. Com mais esta verba, o Município terá recebido um total de R$ 1,5 milhão advindo do mandato de Lucas Redecker. O prefeito Rosemar Sala, agradeceu o empenho do parlamentar em atender as demandas portelenses acrescentando que o recurso será aplicado na melhoria dos serviços prestados a população. A indicação do deputado atende pedido formalizado pelo prefeito, o vice, os vereadores Mauro Ludwig e Derli da Silva, entre outras lideranças locais.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela